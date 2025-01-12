Донецк, 12 января, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП с автобусом в районе города Иловайска в Донецкой Народной Республике (ДНР) выросло до 33. Об этом 12 января сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Дмитрий Ягодкин\ТАСС

«На данный момент установлено, что в результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как передавало ИА Регнум, 12 января три человека погибли из-за опрокидывания рейсового автобуса на трассе Донецк — Харцызск — Амвросиевка возле Иловайска. По предварительным данным, водитель не рассчитал скорость с учётом погодных условий, в результате чего автобус через встречную полосу вылетел с дороги и опрокинулся.

Автобус ехал из Краснодара в Донецк. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии.