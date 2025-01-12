Донецк, 12 января, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Три человека погибли при опрокидывании рейсового автобуса на трассе Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе Иловайска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 января сообщили в МВД по региону.

Telegram/МВД по ДНР

Транспортное средство следовало из Краснодара в Донецк. Предварительно, 59-летний водитель не рассчитал скорость с учётом погодных условий, из-за чего автобус через встречку вылетел с дороги и опрокинулся.

«На текущий момент установлено, что в результате ДТП три пассажира погибли и 27 (среди которых четверо несовершеннолетних) были травмированы», — указано в Telegram-канале ведомства.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января при столкновении трёх автомобилей на трассе в Волгоградской области один человек погиб и ещё шестеро, включая двоих детей, пострадали. С места аварии госпитализированы 45-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Opel Corsa, пассажиры данного авто — мальчики в возрасте 10 и 16 лет, 27-летняя женщина. Также с места ДТП в больницы доставили 22-летнего водителя автомобиля Volvo и его 24-летнюю пассажирку.