Белгород, 12 января, 2025, 14:27 — ИА Регнум. В результате атаки дрона украинских формирований в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области получила ранения мирная жительница. Об этом 12 января сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы области, беспилотники ВСУ ударили ещё по четырём населённым пунктам. На хуторе Плотвянка Волоконовского района два украинских дрона атаковали частное домовладение и повредили припаркованный автомобиль, в посёлке Малиновка Белгородского района беспилотник противника сдетонировал возле частного дома, а в селе Ясные Зори получили повреждения остекление и фасад административного здания, добавил Гладков.

«Также атака дрона произошла в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района — повреждены остекление и забор жилого дома», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января водитель маршрутного автобуса погиб в результате атаки украинского дрона в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ атаковали город беспилотником около 06:30 мск.

Накануне семь человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на жилые дома в городе Котовске Тамбовской области. Им всем была оказана необходимая медицинская помощь.