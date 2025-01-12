Киев, 12 января, 2025, 12:20 — ИА Регнум. В Киеве заметили темнокожего сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом 12 января сообщило украинское издание «Страна. ua».

кадр из видео

В Сети распространился видеоролик, в котором на одной из киевских улиц темнокожий мужчина идёт в составе группы ТЦК. При этом неизвестно, когда именно было снято видео.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, могут вручить повестку в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем отправить на фронт.

27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина должна принять «важные решения по мобилизации».

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года. Вместо прежних медкомиссий будут работать новые экспертные комиссии в крупных больницах с системой оценки состояния здоровья человека и его возможностей.