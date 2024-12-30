Киев, 30 декабря, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

EPA/PAVLO PALAMARCHUK/ТАСС

Уточняется, что вместо прежних медкомиссий будут работать новые экспертные комиссии в крупных больницах с системой оценки состояния здоровья человека и его возможностей. При этом для их функционирования будет привлечено более 4,3 тыс. врачей.

Также указано, что новые комиссии будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья на территории кластерных и надкластерных больниц.

При этом отмечается, что пациент будет выбираться случайным образом и специалисты не будут знать, кто кому достанется. Таким образом планируется снизить уровень коррупции в данной сфере.

Как передавало ИА Регнум, на Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, повестку могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии.