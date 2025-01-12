Москва, 12 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. В 2025 году свыше 30 млн россиян могут стать жертвами действий мошенников с использованием дипфейков на сайтах знакомств. Об этом 12 января рассказала глава портфеля продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина.

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«Более 30 млн россиян могут стать в 2025 году целью дипфейк-атак на сайтах знакомств. Такое число пользователей используют дейтинговые чат-боты в мессенджерах и сайты знакомств, где они подвержены атакам с применением технологии дипфейков», — привело её слова «РИА Новости».

По словам эксперта, мошенники создают на таких сайтах фальшивые профили и с помощью генеративного искусственного интеллекта имитируют переписку с изображением и голосом реально существующего человека.

При этом дипфейк-технологии дают возможность делать убедительные изображения и видео, используя которые злоумышленники манипулируют эмоциями пользователей, чтобы убедить последних перевести им деньги или для шантажа угрозой распространения личных фотографий и видео, отметила Дешкина.

Она уточнила, что в этом случае жертвы мошенников по этическим причинам не всегда готовы обращаться к правоохранителям, из-за чего злоумышленники совершают тысячи атак такого рода. А так как мошенники в этом случае остаются анонимными, их сложно выявить, чтобы пресечь их деятельность.

Дешкина посоветовала для защиты от подобных угроз соблюдать осторожность при общении с незнакомыми людьми в интернете.

«Следует использовать инструменты обратного поиска изображений для проверки профилей, а также относиться внимательно к просьбам о помощи. О подозрительных случаях необходимо сообщать в техподдержку платформ или полицию», — пояснила она.

По мнению эксперта, такого рода мошенничество можно предотвратить с помощью доступа к ресурсам по биометрии и используя другие методы авторизации, в том числе с помощью документов, так как это может помочь отсеять поддельные аккаунты. При этом она добавила, что многие ресурсы сознательно не вводят дополнительные проверки, так как из-за поддельных страниц число их пользователей значительно повышается.

Как передавало ИА Регнум, 7 января «Известия» сообщили, что мошенники начали активно пользоваться дипфейк-звонками на телефоны россиян якобы от имени родственников и начальства. Отмечалось, что в 2024 году были зафиксированы десятки тысяч случаев такого рода атак, а в 2025 году их число может вырасти в десятки раз.

В начале января в МВД предупредили о новой телефонной мошеннической схеме. Дозвонившись до человека, злоумышленник предлагает ему установить на мобильный телефон приложение, якобы предназначенное для оплаты услуг ЖКХ или для записи на приём к врачу. В случае согласия потенциальной жертвы, мошенник получает доступ к её данным.

По данным полиции, одна из самых крупных в 2024 году сумм, переведённых на счета мошенников одним человеком, составила почти 180 млн рублей. В МВД уточнили, что если раньше аферисты похищали у людей деньги со счетов и сбережений, то теперь они координируют действия своих жертв и уговаривают их продавать имущество, а также брать кредиты и микрозаймы.