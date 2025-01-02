Москва, 2 января, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Для получения доступа к мобильному телефону и дальнейшей кражи средств мошенники начали использовать новую схему с установкой на мобильное устройство жертвы приложений, якобы предназначенных для оплаты услуг ЖКХ или записи на приём к врачу, сообщила в четверг, 2 января, пресс-служба МВД.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Аферисты при этом представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на приём к врачу», — рассказали ТАСС в МВД.

В действительности с помощью таких приложений мошенники получают удалённый доступ к устройству и крадут деньги с карт владельцев. Вредоносные файлы распространяют через фишинговые ссылки в соцсетях. В МВД призвали не загружать приложения, полученные через сомнительные ссылки, и проверять электронные адреса сайтов, прежде чем вносить информацию о себе.

Как передавало ИА Регнум, ранее эксперт рынка НТИ Safenet («Сейфнет») Александр Блезнеков рассказал, как защитить данные на смартфоне в случае перехода по вредоносной ссылке. Первым делом нужно отключить устройство от Сети, напомнил Блезнеков.

В пресс-центре МВД в декабре рассказали, что самая крупная сумма, переведённая на счета мошенников в 2024 году одним человеком, составила почти 180 млн рублей.

Ранее мошенники забирали у жертв деньги со счетов и сбережения, а теперь они всё чаще они координируют потерпевших, уговаривая продавать имущество, а также брать кредиты и микрозаймы, отметили также в пресс-центре.