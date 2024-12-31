Москва, 31 декабря, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Одна из самых крупных сумм, переведённых на счета мошенников в 2024 году одним человеком, составила почти 180 млн рублей. Такие данные сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

«В текущем году ущерб от хищения, совершённого с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн рублей», — рассказали ТАСС в МВД.

В ведомстве уточнили, что деньги переводились на счета, которые давали мошенники, без привлечения курьеров.

Также в МВД добавили, что если ранее мошенники забирали у жертв деньги со счетов и сбережений, то сейчас они координируют потерпевших, уговаривая продавать имущество, а также брать кредиты и микрозаймы.

Как сообщало ИА Регнум, москвичка хотела выгодно приобрести билеты на балет «Щелкунчик» и отдала мошенникам 280 тыс. рублей. Аферисты представились людьми со связями в Большом театре.

Самыми распространёнными способами мошенничества в 2024 году стали те, при которых злоумышленники звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши или выдают себя за сотрудников несуществующих ведомств.