Вашингтон, 12 января, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Действия уходящего президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома обернулись ослаблением существующего мирового порядка. Такое мнение 11 января высказал обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

Global Look Press/Leigh Vogel — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Байден определил цель Америки как защиту «основанного на правилах международного порядка». Но, несмотря на все его похвальные усилия, я боюсь, что он сделал его не более, а менее прочным», — написал он.

По словам журналиста, неудачи действующего главы Белого дома на этом направлении объясняются «особенностями его личности», так как Байден пытался добиваться согласия в мире, «который стал враждебным». При этом уходящий американский лидер пытался сохранить существующее положение дел, в то время как люди во всём мире «требовали перемен», отметил Игнейшес.

Он добавил, что некоторые из подходов Байдена в итоге оказались «контрпродуктивными».

Как передавало ИА Регнум, 10 января пресс-служба Белого дома сообщила, что прощальное обращение действующего президента США к нации запланировано на 15 января. Отмечалось, что Байден выступит из Овального кабинета в Белом доме.

Перед этим действующий глава Белого дома назвал вице-президента Камалу Харрис достаточно компетентной для того, чтобы баллотироваться на пост президента США на следующих выборах. Он добавил, что был уверен в победе Харрис и на состоявшихся в ноябре 2024 года выборах главы государства.