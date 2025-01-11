Вашингтон, 11 января, 2025, 06:53 — ИА Регнум. Прощальное обращение действующего президента США Джо Байдена к нации запланировано на 15 января. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«В среду, 15 января, в 20:00 (04:00 мск 16 января. — Прим. ред.) президент выступит с прощальным обращением к нации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Байден будет выступать из Овального кабинета Белого дома.

Прощальное обращение президента США является традицией для уходящих с поста глав государства. В своём выступлении американский лидер обычно подводит итог своей работе на посту главы Белого дома.

Через пять дней после прощального обращения Байдена к нации, 20 января, состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который станет 47-м президентом Соединённых Штатов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Байден, вице-президент Камала Харрис достаточно компетентна для того, чтобы баллотироваться на пост президента США через четыре года. При этом американский лидер признался, что был уверен в победе Харрис и на прошедших в ноябре президентских выборах.

Конгресс США 6 января официально утвердил победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента страны.