Вашингтон, 12 января, 2025, 04:57 — ИА Регнум. Власти США отказались согласовать российским дипломатам поездку в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии возложения венков, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков. Об этом 11 января заявила пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне.

Washington.mid.ru Здание посольства России в США

«Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны. Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — отмечается в заявлении российской дипмиссии.

Российские дипломаты планировали посетить Элизабет-Сити, который в годы Второй мировой войны стал отправной точкой для перегона американских гидросамолетов типа «Каталина» в СССР. 11 января 1945 года в авиакатастрофе на реке Пасквотанк в Северной Каролине разбились четверо советских летчиков, а также штурман британских ВВС.

В год 80-летия Победы потомки лётчиков и неравнодушные американцы провели в Элизабет-Сити мемориальную церемонию и отдали уважения доблести и мужеству лётчиков, в знак памяти и скорби опустив на воду алые гвоздики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские дипломаты два года подряд не могли получить от США разрешения посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон», расположенное в штате Аляска.

10 декабря 2022 года в рамках служебной командировки сотрудников российского посольства должна была состоятся церемония возложения цветов к могилам советских летчиков в штате Аляска. Дипломатам не разрешили это сделать, не уточнив причины отказа.