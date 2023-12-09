Анкоридж, США, 9 декабря, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Российские дипломаты вновь не смогли получить от США разрешения посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон», расположенное в штате Аляска. Американские власти снова проигнорировали дипломатические ноты, сообщили 9 декабря в посольстве РФ.

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«Сотрудникам дипмиссии второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» и почтить память советских лётчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942–1945 годах», — написали в Telegram-канале посольства России в США.

Дипломаты вместе с соотечественниками отдали дань уважения ветеранам войн, возложив цветы к мемориалу в центре города Анкоридж и к могиле краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище «Эвергрин Вашелли» в Сиэтле.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря 2022 года в рамках служебной командировки сотрудников российского посольства должна была состоятся церемония возложения цветов к могилам советских летчиков в штате Аляска. Дипломатам не разрешили это сделать, не уточнив причины отказа.

Летом 2022 года российская дипмиссия возложила цветы на могилу русского матроса Николая Демидова на национальном кладбище в Аннаполисе. Матрос Российского императорского флота погиб 4 февраля 1864 года в этом городе. Он служил матросом на клипере «Алмаз», который входил в состав атлантической эскадры.