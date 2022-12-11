Вашингтон, 11 декабря, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Власти США не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских летчиков на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в штате Аляска, сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Аляска

По её словам, церемония возложения цветов должна была пройти 10 декабря в рамках служебной командировки сотрудников российского посольства.

Однако дипломатам не разрешили почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в годы Второй мировой войны. Дипломатам также не назвали и причины отказа, сказала Шумова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее памятник погибшим летчикам установили в селе Уэлькаль в честь 80-летия исторической воздушной трассы Аляска — Сибирь («Алсиб»). Торжественная церемония открытия прошла 5 августа. Памятник установлен по инициативе и на средства местных жителей.

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