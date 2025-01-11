Магнитогорск, Челябинская область, 11 января, 2025, 21:19 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 11 января и завершилась со счётом 5:3.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающий Дмитрий Силантьев, защитник Алексей Маклюков, а также форварды Игорь Гераськин, Даниил Вовченко и Роман Канцеров.

У «Трактора» точными бросками отметились защитник Григорий Дронов и нападающие Чарльз Робинсон и Виталий Кравцов.

На сегодняшний день «Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету команды 56 очков после 44 матчей. «Трактор» идёт на первом месте с 59 очками после 45 игр.

Как передавало ИА Регнум, 8 января московский «Спартак» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0. В составе «красно-белых» дубль оформил нападающий Ансель Галимов.

7 января минское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 7 января в Минске и завершилась со счётом 2:0. Таким образом, ЦСКА потерпел третье поражение подряд.