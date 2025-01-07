Минск, 7 января, 2025, 20:06 — ИА Регнум. Минское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 7 января в Минске и завершилась со счётом 2:0.

Алексей Даничев/РИА Новости

В составе «Динамо» шайбы забросили Крис Тирни на 24-й минуте и Вадим Мороз на 37-й. Вратарь Василий Демченко сыграл «на ноль», отразив 21 бросок по своим воротам.

Таким образом, ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, сейчас команда с 57 очками идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» набрало 53 очка и занимает шестое место.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января ярославский «Локомотив» дома обыграл московский ЦСКА со счётом 4:1 в матче КХЛ. Для «армейцев» это поражение стало вторым после 11-матчевой победной серии, которая прервалась 3 января проигрышем 3:6 петербургскому СКА.

6 января нижегородское «Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» со счётом 4:2. Таким образом, «Динамо» прервало серию из четырёх побед подряд.