Санкт-Петербург, 8 января, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 8 января и завершилась со счётом 5:0.

Петр Ковалев/ТАСС

В составе «Спартака» дубль оформил нападающий Ансель Галимов, забросивший шайбы на 25-й и 32-й минутах. Также отличились форварды Герман Рубцов (20), Иван Морозов (30) и Николай Голдобин (34).

На сегодняшний день «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 54 очков после 41 матча. СКА идёт на пятом месте с 54 очками после 42 игр.

Как передавало ИА Регнум, перед матче со СКА «Спартак» обратился к болельщикам и попросил их не реагировать на возможные провокации во время игры. В клубе также поблагодарили фанатов за поддержку в каждом матче — как дома, так и на выезде.

7 января минское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 7 января в Минске и завершилась со счётом 2:0. Таким образом, ЦСКА потерпел третье поражение подряд.