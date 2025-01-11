Москва, 11 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с 18-летним полузащитником Иваном Ананьевым. Об этом 11 января сообщается на сайте команды.

ПФК ЦСКА

Контракт «армейцев» с 18-летним футболистом рассчитан на 3,5 года. За ЦСКА он будет выступать под 47-м номером.

Ранее Ананьев выступал за юношеские и молодёжную команды петербургского «Зенита». Он был признан лучшим полузащитником Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). А в 2024 году провёл 15 матчей в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ), где забил три гола и отдал две результативные передачи.

После успешного выступления на одном из турниров в Бразилии среди команд U18 Ананьев проходил стажировку в клубе «Сан-Паулу U-20».

Как передавало ИА Регнум, 10 января нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв перешёл в «Пари Нижний Новгород». Он является воспитанником академии «Динамо» и впервые стал вступать в основной команде «бело-голубых» весной 2018 года. Игрок уже выступал за команду из Нижнего Новгорода в сезоне 2019/20 на правах аренды.