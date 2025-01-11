Южная Корея, 11 января, 2025, 16:49 — ИА Регнум. На записи, сделанной бортовыми самописцами с разбившегося в южнокорейском Муане пассажирского самолёта Boeing 737-800 компании Jeju Air, не хватает данных за последние 4 минуты до крушения. Об этом 11 января сообщило Yonhap.

Global Look Press/IMAGO/Matrix Images / Kwak Kyung

Как отмечают следственные органы, записи на самописце полётных данных и речевом самописце прекратилась перед столкновением самолёта с конструкцией локализатора.

Крушение произошло 29 декабря в 9:03 утра по местному времени (03:03 мск). В этот момент самолёт врезался в бетонную насыпь. Чёрные ящики прекратили запись данных в 8:59 (02:59 мск).

Расследующие авиакатастрофу люди заявили, что, хотя данные чёрных ящиков имеют решающее значение для установления истины, они не являются единственными информационными источниками.

«Расследование включает в себя анализ различных источников информации, включая записи управления воздушным движением, видеозаписи крушения и обломки с места происшествия», — заявил представитель следствия.

Чёрные ящики сейчас находятся в Национальном совете по безопасности на транспорте в США в рамках перекрёстной проверки, которая нужна для подтверждения надёжности данных. Отмечается, что южнокорейские следователи должны вернуться домой 13 января, чтобы продолжить расследование дома.

Как сообщало ИА Регнум, в результате крушения Boeing в Муане погибли 179 человек, выжили двое. Приземлившись, лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в бетонную насыпь с оборудованием. Самолёт занесло при посадке.

На одном из опубликованных видео зафиксировано попадание птица в двигатель. По словам директора Центра лётного обучения Университета Хансо Ким Кю Вана, попадание птицы могло повредить гидравлическую систему, поднимающую и опускающую шасси.

Южнокорейские власти заявили, что будут проверены все самолёты Boeing 737. Инспекция затронет авиакомпании Южной Кореи и будет касаться прежде всего тщательного изучения системы техобслуживания.