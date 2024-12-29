Сеул, 29 декабря, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Момент попадания птицы в двигатель разбившегося в Южной Корее самолёта попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало 29 декабря агентство Yonhap.

Global Look Press/Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency

Ранее диспетчерская вышка аэропорта предупредила о столкновении с птицами за шесть минут до крушения пассажирского лайнера Jeju Air в городе Муане, сообщило министерство транспорта страны.

«Если птицы залетят в двигатель, это может его повредить и повлиять на гидравлическую систему, подключённую к нему. Гидравлическая система поднимает и опускает шасси во время взлёта и посадки, и эта часть могла быть повреждена», — уточнил директор Центра лётного обучения Университета Хансо Ким Кю Ван.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938537" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент попадания птицы в двигатель разбившегося в Муане Boeing сняли на видео

Издание сообщило, что эксперты также призвали провести тщательное расследование, чтобы определить, было ли причиной крушения столкновение с птицей, дефект планера или ненадлежащее техническое обслуживание.

«Если посмотреть видео, шасси не выдвинулись, и самолёт разбился с очень небольшой потерей скорости. У самолёта есть несколько тормозов, и если шасси не срабатывают, то двигатели с обратной тягой поднимают закрылки, которые действуют как воздушные тормоза. Но в данном случае они, похоже, не сработали», — рассказал профессор Университета Инха Чой Ки Ён.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 декабря самолёт компании Jeju Air врезался в стену ограждения, когда пытался приземлиться в аэропорту Муан. По последним данным, в результате крушения 179 человек погибли, двое членов экипажа выжили, их здоровью ничего не угрожает.

И. о. президента Южной Кореи, вице-премьер Чхве Сан Мок распорядился принять все необходимые меры в связи с трагедией.

Посольство России в Сеуле выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Муане. Диппредставительство отметило, что потрясено трагедией, и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.