Казань, 11 января, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Временные ограничения на полёты ввели в аэропорту Казани. Об этом 11 января заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 15:05 мск введены в аэропорту Казани», — говорится в публикации.

Ранее утром Росавиация объявила о приостановке полётов для аэропорта Самары. Меры приняты в целях обеспечения безопасности гражданских самолётов. Аналогичные ограничения ввели для аэропорта Ульяновска, который утром 11 января уже временно приостанавливал работу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Саратове ввели ограничения на приём и отправку рейсов в аэропорту «Гагарин» в районе 10:30 мск, спустя четыре часа ограничения сняли. Пока воздушная гавань не принимала самолёты, два борта — из Москвы и Еревана — ушли на запасные аэродромы в Самаре и Волгограде.

Также утром вводили ограничения для аэропортов Казани и Нижнекамска. Два следовавшие в Казань самолёта благополучно совершили посадку в Уфе.