Вильнюс, 11 января, 2025, 14:26 — ИА Регнум. В Литве разгорелся скандал из-за нового замминистра финансов Валентина Гаврилова, который поздравлял своих подписчиков в соцсети с Днём Победы. Об этом 10 января заявила телерадиокомпания LRT.

Павел Лисицын/РИА Новости

Отмечается, что возмущение литовских властей вызвала запись, опубликованная в 2020 году в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), на которой вице-министр поздравил подписчиков с Днём Победы и прикрепил открытку. Гаврилов утверждает, что 9 Мая — по-прежнему важный праздник для него и его семьи и он намерен продолжать упоминать эту дату.

«Я понимаю нынешний акцент, но, чтобы сохранить уважение к моим бабушкам и дедушкам, к некоторым родственникам, погибшим на войне, мы стараемся поддерживать эту традицию, ходить на Антакальнисское кладбище 9 мая, если не повезет, то 8 или 10 мая, возлагать цветы к могилам, к символическим местам», — приводит его слова телеканал.

На ситуацию негативно отреагировал его коллега по партии и член комитета сейма по иностранным делам Русланас Барановас, который призвал вице-министра уйти в отставку.

Ранее Литва заявила, что окончание Второй мировой войны будет отмечаться в стране 8 мая, а 9 мая будет считаться днём начала 50-летней советской оккупации.

Как передавало ИА Регнум, в ряде европейских стран ранее запретили проведение акций в честь Дня Победы или ввели ограничения на их проведение. В частности, власти Эстонии пригрозили применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. А в Германии запретили использовать 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией.

8 мая 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Берлина на запрет 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной (ВОВ), СССР и современной РФ, и призывает отменить его и прекратить переписывание истории.

Похожие ограничения полиция Берлина уже вводила в мае 2023 года. Отмечается, что правоохранительные органы Германии предупредили о запрете на использование российской и украинской государственной символики у ряда советских мемориалов 8 и 9 мая. Также городские власти запретили произносить лозунги, которые могут быть использованы «в контексте одобрения» специальной военной операции России на Украине.