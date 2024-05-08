Москва, 8 мая, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Россия осуждает решение полиции Берлина на запрет 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной (ВОВ), СССР и современной РФ и призывает отменить его и прекратить переписывание истории. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей запретить 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной, Россией и СССР, и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное. Мы призываем прекратить переписывать историю, её не перепишешь», — рассказала дипломат.

Как передавало ИА Регнум, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя запрет в Германии атрибутики Победы, назвал это «кощунством и наглостью».

По словам депутата, немцы видят угрозу даже в георгиевской ленточке и уже не первый раз пытаются «заретушировать память о жертвах геноцида советского народа со стороны гитлеровской Германии».

Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина запретить 8–9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днём Победы. Российские дипломаты потребовали полной отмены соответствующих запретов, назвав их дискриминационными и противоречащими духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.

19 апреля в российском диппредставительстве отмечали, что обращение Германии к посольству России в Берлине с просьбой воздержаться от участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения немецких концлагерей вызывает разочарование.

Похожие ограничения полиция Берлина уже вводила в 2023 году. Так, 5 мая в правоохранительных органах Берлина предупредили о запрете на использование российской и украинской государственной символики у ряда советских мемориалов 8 и 9 мая. Также городские власти запретили произносить лозунги, которые могут быть использованы «в контексте одобрения» специальной военной операции России на Украине.