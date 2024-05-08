Таллин, 8 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Правоохранители Эстонии будут применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. Об этом сообщила подполковник полиции Елена Мирошниченко порталу Postimees.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Конечно, мы будем на Военном кладбище, но мы мониторим весь Таллин. Полиция будет реагировать, если на кладбище придут люди с запрещённой символикой агрессора. Или если принесут цветы, украшенные, допустим, георгиевской ленточкой. Полиция будет реагировать сразу же, моментально», — предупредила она.

Также по её словам, к ответственности могут привлечь за демонстрацию флага России, советского флага или военной формы, которые прибалтийские власти тоже считают «символикой агрессора».

Кроме того, Мирошниченко указала, что проведение «спонтанных митингов» 8–10 мая в республике запрещено.

Как сообщало ИА Регнум, полиция Латвии предупредила, что 9 Мая возложение цветов на местах, где находились снесённые советские памятники, будет рассматриваться как «прославление военной агрессии», за это предусмотрено наказание.

3 мая стало известно, что латвийская полиция возбудила уголовное дело и арестовала мужчину, несколько раз возлагавшего цветы на место демонтированного памятника советским воинам ― освободителям от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне. Монумент получил народное название «Алёша».

По данным журналистов, мужчина трижды с 15 марта по 14 апреля возлагал красные и белые гвоздики к месту, где стоял монумент.

Кроме того, символику ВОВ, СССР и России в течении нескольких лет запрещают на 9 Мая в Германии.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает решение полиции Берлина на запрет 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией и призывает отменить его и прекратить переписывание истории.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя запрет в Германии атрибутики Победы, назвал это «кощунством и наглостью».

По словам депутата, немцы видят угрозу даже в георгиевской ленточке и уже не первый раз пытаются «заретушировать память о жертвах геноцида советского народа со стороны гитлеровской Германии».

Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина запретить 8–9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днём Победы. Российские дипломаты потребовали полной отмены соответствующих запретов, назвав их дискриминационными и противоречащими духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.