Москва, 9 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Мошенники используют две схемы для получения доступа к «Госуслугам» россиян и последующего хищения их денежных средств. Об этом 9 января сообщили в пресс-центре МВД России.

Sergey Elagin/Global Look Press

Уточняется, что первая схема связана со звонками под видом операторов связи, при которой злоумышленники звонят потенциальной жертве под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера и просят сообщить код из смс-сообщения.

«На самом деле это код, необходимый для доступа к личному кабинету портала «Госуслуг». Получив код, злоумышленник входит в личный кабинет «Госуслуг» и меняет пароль, в поле подсказки к контрольному слову пишет: «Ваш аккаунт заблокирован, позвоните по указанному номеру», — привёл слова представителя пресс-центра ТАСС.

Он отметил, что указанный в этой фразе номер телефона принадлежит мошенникам, и в случае звонка по нему будет использована схема с переводом денежных средств на «безопасный» счёт. При этом злоумышленники будут убеждать, что через личный кабинет жертвы на «Госуслугах» кто-то пытается взять кредиты и похитить деньги, для чего предложат перевести их на «безопасный» счёт.

Ещё одна наиболее часто используемая мошенниками схема — это хищение денежных средств с помощью перевыпуска абонентского номера. Для этого злоумышленники устанавливают привязанный к учётной записи ЕСИА абонентский номер, который уже не используется и выставлен оператором связи на повторную реализацию.

«Такой абонентский номер регистрируется на нового владельца. Далее на сайте портала «Госуслуг» осуществляется восстановление пароля к учётной записи путём ввода одноразового кода, поступающего на абонентский номер», — уточнили в пресс-центре.

Во время использования этой мошеннической схемы владелец учётной записи может не знать о неправомерном доступе к его учетной записи, потому что при смене пароля не блокируется доступ из приложения «Госуслуги», где законный владелец ранее авторизировался. После этого мошенники с полученным доступом к учётной записи ЕСИА направляют заявки на получение онлайн-микрозаймов в микрофинансовые организации и кредитов в банки. Для этого они обращаются в бюро кредитных историй, получают справки 2-НДФЛ и регистрируют дополнительные абонентские номера, а также подписывают договора специально сгенерированной в мобильном приложении «Госключ» усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Как сообщало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов 7 января рассказал, что в последнее время наблюдается много случаев кражи денег у пенсионеров через схему по настройке ТВ-оборудования. По его словам, при этом мошенники под видом специалистов по ремонту или настройке телевизионных приставок берут у пожилых людей намного больше денег по сравнению с первоначально оговорённой суммой.

Ранее в этот же день стало известно, что мошенники начали активно пользоваться дипфейк-звонками на телефоны россиян, совершаемыми якобы от имени родственников и начальства. За минувший год ими было совершено несколько десятков тысяч такого рода атак.