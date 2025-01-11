Киев, 11 января, 2025, 10:47 — ИА Регнум. На Украине выпустили почтовую марку с нецензурным выражением главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении Будапештского меморандума. Об этом заявил в Telegram-канале гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский 9 января.

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Он рассказал, что в рамках проекта «Собственная марка» был выпущен блок из девяти марок с подписантами меморандума и искусственно добавленным на изображение Зеленским. Смелянский опубликовал фото, где внизу марки значится матерная подпись на английском и украинском языках.

Ранее гендиректор «Укрпочты» представил макет, на котором изобразили подписание меморандума в 1994 году тогдашними президентами России, США и Украины Борисом Ельциным, Биллом Клинтоном и Леонидом Кучмой и предложил добавить к ним критикующего Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Зеленский дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману. За три часа интервью глава киевского режима не смог сдержать эмоции и несколько раз использовал нецензурные выражения. Зеленский ругался непечатными словами, когда речь шла об отказе Запада ввести санкции против России перед началом спецоперации и в моментах, когда заходил разговор о России и её руководстве. Кроме того, он в нецензурной форме пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште судьба Украины была безразлична.

6 декабря на Украине стартовала продажа «президентских» куриных яиц с изображением главы киевского режима. Отмечается, что депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) провёл эту акцию, чтобы привлечь внимание к нехватке воли у Зеленского для проведения демобилизации и обозначения чётких сроков службы в украинской армии.