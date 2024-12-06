Киев, 6 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. На Украине стартовала продажа «президентских» куриных яиц с изображением главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Telegram-канал Алексея Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Парламентарий рассказал про новую акцию, призванную, по его словам, привлечь внимание к нехватке воли у Зеленского для проведения демобилизации и обозначения чётких сроков службы в украинской армии.

Гончаренко-центры называют себя инициаторами размещения на упаковке куриных яиц кадра из сериала «Слуга народа» с Зеленским в образе президента страны. В публикации указано, что данный «лимитированный выпуск» приурочен ко Дню Вооружённых сил Украины.

«Яйца Зеленского» нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны», — написал депутат в соцсети.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гончаренко обвинил главу киевского режима в потере возможности заключить мирный договор с Россией. Он также отметил, что Зеленский довёл страну до того, что она потеряла «позицию силы».

Ещё один депутат Рады Артём Дмитрук сравнил Зеленского со зловещим клоуном Джокером из американского комикса DC. Вместе с тем профессор Хельсинкского университета, эксперт по вопросам геополитики Туомас Малинен, комментируя шаги Зеленского, написал, что «бывших клоунов не бывает».

3 декабря украинское издание «Страна. ua» рассказало, что на Украине создаются альянсы и медиакомпании для свержения киевского режима. Отмечается, что все оппозиционные силы начали дружно интриговать против Зеленского и искать выходы на близкое окружение избранного президента США Дональда Трампа.