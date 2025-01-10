Курск, 11 января, 2025, 01:36 — ИА Регнум. Почти 1,2 тыс. заявлений подали в полицию на розыск жителей Курской области. Об этом 10 января сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«В полицию же (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше — 1 174. Из них 240 [человек] уже разыскано», — уточнил Хинштейн.

Врио губернатора Курской области пояснил, что список пропавших составлен по заявительному принципу. Если чьей-то фамилии в списке нет, это не означает, что данного человека не разыскивают.

Хинштейн добавил, что работа по поиску людей ведется силами уполномоченного по правам человека, МВД, МИДом, Российским Красным Крестом, правительством Курской области. Кроме того, в розыске людей активно участвуют волонтёры и правозащитники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 9 января уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области и попросила всех, кому известно об их судьбе, сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 707-56-67 или через электронную форму на сайте аппарата уполномоченного.

22 ноября Москалькова проинформировала, что Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинской стороной. Их вывезли за пределы области украинские формирования. Возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Киевом.