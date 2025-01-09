Москва, 9 января, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан по обращениям, поступившим в мой адрес», — написала она.

Она попросила всех, кому известно об их судьбе, сообщить по телефону горячей линии.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Москалькова проинформировала, что Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинской стороной. Их вывезли за пределы области украинские формирования. Возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Киевом.

12 декабря Москалькова рассказала, что обратилась к киевскому режиму с просьбой открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с оккупированных ВСУ приграничных территорий Курской области. По её сведениям, люди на этой территории в основном находятся в подвалах или в разрушенных домах. У многих нет отопления. Подвоза гуманитарной помощи там нет, что нарушает положения Женевских конвенций.