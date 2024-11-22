Москва, 22 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Украинская сторона вернула России 46 жителей Курской области, сообщила 22 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram

Этих людей вывезли за пределы области украинские формирования, в августе напавшие на регион. Возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Украиной, отметила омбудсмен.

«Среди возвращённых в Россию граждан 12 детей, в том числе один — новорожденный, один — до 3-х лет, а также инвалид — колясочник», — уточнила Москалькова в Telegram-канале.

Она добавила, что гуманитарная акция осуществилась при участии администрации президента России, МИД и Минобороны, спецслужб, а также белорусских властей и руководства Курской области. Помощь питанием, вещами и транспортом оказал Международный комитет Красного Креста (МККК).

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 22 ноября, ВСУ потеряли почти 34,7 тыс. военнослужащих и 215 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.