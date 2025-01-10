Вашингтон, 10 января, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Американский Верховный суд отказался отсрочить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Об этом 9 января сообщил телеканал Fox News со ссылкой на судебное постановление.

Global Look Press/Derek French/Keystone Press Agency

Причиной отклонения ходатайства названо то, что предполагаемые нарушения при рассмотрении доказательств на судебном процессе против Трампа могут рассматриваться в обычном порядке апелляции.

По информации телеканала, суд Нью-Йорка также заменил судью Артура Энгорона, обвинённого союзниками избранного главы Белого дома в предвзятых действиях по отношению к последнему. Теперь дело будет рассматривать судья Верховного суда округа Нью-Йорк Джудит Макмахон.

Ранее, 8 января, Трамп подал экстренное ходатайство в Верховный суд США, чтобы предотвратить вынесение приговора по этому делу. Судебное заседание пройдёт 10 января.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января Трамп назвал фарсом и политической атакой решение судьи в Нью-Йорке Хуана Мерчана назначить ему вынесение приговора по делу о фальсификации деловой документации на 10 января. Он подчеркнул, что это решение судьи противоречит американской конституции.

Избранного президента США обвиняют в подделке документации из-за выплат двум женщинам, в том числе бывшей порноактрисе Шторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Присяжные ранее признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по данному делу.