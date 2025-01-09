Вашингтон, 10 января, 2025, 01:31 — ИА Регнум. Джозефа Ауна поздравил с избранием на пост президента Ливана действующий американский лидер Джозеф Байден. Об этом 9 января сообщается в распространённом Белым домом заявлении главы США.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«Более двух лет ливанский народ страдал — не только от разрушительной войны и продолжающегося финансового кризиса, но и от отсутствия национального руководства. Теперь, через своих избранных парламентариев, народ Ливана осуществил свое демократическое право выбирать свое собственное будущее. Он выбрал путь, связанный с миром, безопасностью, суверенитетом и реконструкцией, в партнерстве с международным сообществом», — указано в заявлении Байдена.

Президент США отметил, что избрание Ауна произошло через шесть недель после того, как США добились перемирия между «Хезболлах» и Израилем. Байден подчеркнул, что главе Ливана предстоит играть важнейшую роль в реализации заключённого соглашения и в восстановлении страны после конфликта с Израилем.

Байден назвал Ауна «правильным лидером для этого времени» и отметил, что выбор ливанского парламента отражает стремление страны к миру, безопасности и сотрудничеству с

Он выразил уверенность в том, что Аун является «правильным лидером для этого времени» и подчеркнул, что Соединённые Штаты поддержат народ Ливана на пути к миру, безопасности и сотрудничеству со странами международного сообщества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 9 января новым президентом Ливана избран командующий армии Джозеф Аун. Его кандидатура набрала больше необходимых 86 голосов. Ауна поддержали 99 парламентариев из 128.

После окончания президентского срока однофамильца Мишеля Ауна в октябре 2022 года страна оставалась без нового президента. Последующие попытки избрать главу государства не были успешными из-за напряжённости в отношениях между шиитским движением «Хезболла» и его противниками.

МИД РФ поприветствовал разрешение длившегося с 2022 года президентского кризиса в Ливане и указал, что избрание нового президента открывает перспективы укрепления внутриполитической стабильности в этой стране.