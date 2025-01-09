Москва, 9 января, 2025, 21:02 — ИА Регнум. Москва приветствует разрешение длившегося с 2022 года президентского кризиса в Ливане и считает, что избрание нового президента открывает перспективы укрепления внутриполитической стабильности в этой стране. Об этом 9 января говорится в заявлении МИД РФ.

AP/TASS

«В Москве приветствуют разрешение длившегося с октября 2022 года президентского кризиса. Это открывает перспективы для укрепления внутриполитической стабильности в Ливане и выправления сложного социально-экономического положения страны», — заявили в МИД.

Отмечается, что Россия исходит из того, что восстановление широкого национального согласия является залогом обеспечения единства и гражданского мира в многоконфессиональном Ливане.

В министерстве подчеркнули, что Москва подтверждает позицию в поддержку независимости и территориальной целостности Ливана и настроена на дальнейшее развитие двусторонних отношений и тесную координацию усилий в обеспечении мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, 9 января новым президентом Ливана избран командующий армии Джозеф Аун. Его кандидатура набрала больше необходимых 86 голосов. Ауна поддержали 99 парламентариев из 128.

После окончания президентского срока однофамильца Мишеля Ауна в октябре 2022 года страна оставалась без нового президента. Последующие попытки избрать главу государства не были успешными из-за напряжённости в отношениях между шиитским движением «Хезболла» и его противниками.

Джозеф Аун возглавлял армию с 2017 года. France24 утверждает, что кандидатура военного была предпочтительна для США и Саудовской Аравии. В нём видят человека, способного удержать хрупкое перемирие и помочь стране справиться с финансовыми проблемами.