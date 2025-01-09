Москва, 9 января, 2025, 23:18 — ИА Регнум. В международном аэропорту Шереметьев штатно сел следовавший из Нижнекамска самолёт авиакомпании «Победа», на борту которого дебошир заявил о наличии двух взрывных устройств в его ручной клади. Об этом сообщили представители авиакомпании.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На рейсе DP 6846 от 9.01.2025 по маршруту Нижнекамск — Москва (Шереметьево) пассажир с признаками наркотического или алкогольного опьянения на этапе снижения заявил, что у него в ручной клади находятся два взрывных устройства», — приводит ТАСС сообщение авиаперевозчика.

Отмечается, что после досмотра мужчины у него не нашли взрывных устройств. В настоящее время дебошир передан правоохранительным органам.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября пассажира авиарейса Варадеро — Москва связали после того, как он в пьяном виде устроил дебош и пригрозил открыть аварийный выход в полёте. До конца полёта авиадебошир лежал обездвиженным на полу, пиная ногами аварийную дверь, плюясь в пассажиров и проводников. По прилёте его передали правоохранителям.

24 августа пассажир авиарейса SU1956 Москва — Астана компании «Аэрофлот» во время полёта устроил дебош на борту воздушного судна. Отмечалось, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. К нему применили меры сдерживания, чтобы обеспечить безопасность полёта. В аэропорту Астаны дебошира передали под стражу.