Курск, 9 января, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Пожар произошёл в многоквартирном доме в центре Курска. Об этом 9 января сообщило региональное главное управление МЧС.

Кадр из видео

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание в центре Курска. На данный момент известно о пяти спасённых жильцах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Дополнительная информация о произошедшем уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 7 января два человека погибли и ещё трое пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в одном из многоквартирных домов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В двухкомнатной квартире произошло возгорание на площади 30 кв. м.