Санкт-Петербург, 7 января, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в одном из многоквартирных домов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом 7 января сообщила пресс-служба городского управления МЧС РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что сообщение о пожаре по адресу Фрунзенский район, улица Белы Куна, д. 2 корп. 2 поступило в 01:39 мск. В двухкомнатной квартире произошло возгорание на площади 30 кв. м, которое полностью ликвидировали в 02:36 мск.

«В результате пожара погибли два человека (мужчина и женщина). Трое пострадавших (мужчина и две женщины) направлены в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В работах по тушению пожара принимал участие 21 человек, было задействовано пять единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в посёлке Кильмезь в Кировской области произошёл пожар в многоквартирном доме. В результате погибли восемь человек. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).