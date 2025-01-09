Всеволожск, Ленинградская область, 9 января, 2025, 10:01 — ИА Регнум. В Ленинградской области 8 января жительница города Всеволожска обнаружила в пруду машину, в которой находилось тело её мужа. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Автомобиль в пруду был обнаружен в коттеджном посёлке «Острова». Женщина вызвала полицию. Когда машину подняли на берег с помощью спецтехники, выяснилось, что мёртвый мужчина находится на водительском сиденье.

«Накануне он позвонил жене в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что выезжает домой на этой машине», — сообщил источник телеканала.

Больше звонков от мужа женщина не получала.

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