Улан-Удэ, 17 декабря, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Главу Баргузинского района Бурятии Михаила Мишурина уволили после ДТП в состоянии алкогольного опьянения и попытки скрыть результаты анализов. Об этом сообщил 17 декабря глава республики Алексей Цыдёнов в своем Telegram-канале.

Михаил Мишурин/VK Михаил Мишурин

Цыдёнов заявил, что глава Баргузинского района в состоянии опьянения попал в аварию и был экстренно госпитализирован в районную больницу. Там он подкупил врачей, чтобы скрыть следы алкоголя.

«Крайне неприглядная ситуация с главой Баргузинского района М. А. Мишуриным. Сел за руль выпивший. Юридически это ещё не подтверждено, но практически можно считать доказанным. На служебной машине попал в аварию. Других людей не затронул, только сам пострадал и машину помял. Дальше на этом не закончилось. Попытка обмануть, подделать анализы и документы», — отметил глава Бурятии.

Причиной увольнения Мишурина стала утрата доверия, подчёркивается в публикации. Также Цыдёнов уточнил, что ведётся расследование с привлечением всех причастных, в том числе и по линии проведения анализов на содержание алкоголя в крови у главы района.

«Имеющейся информации от правоохранительных органов достаточно. Подписал указ об увольнении М. А. Мишурина по утрате доверия. Следственный комитет продолжает свою работу по этому делу», — добавил глава Бурятии.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 декабря губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить мэра города Елизово Артёма Гаглошвили из-за утраты доверия. Причиной стала статья о хулиганстве, мэра города приговорили к трём годам условно с испытательным сроком четыре года.

2 декабря губернатор края также потребовал уволить руководство предприятия «Камчатфармация». Как сообщает пресс-служба правительства региона, причиной такого решения стали многочисленные жалобы жителей Камчатки на нехватку лекарств в розничной продаже.