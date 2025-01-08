Вашингтон, 9 января, 2025, 02:48 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации с природными пожарами в Лос-Анджелесе не смог вспомнить, родился ли у него недавно правнук или правнучка.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая (около 4,5 кг. — Прим. ред.) маленькая девочка… Маленький мальчик», — заявил Байден.

По словам американского лидера, он стал прадедушкой в восьмой раз.

До этого американские СМИ сообщили, что старшая внучка Байдена Наоми должна родить в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, 5 января во время выступления в Белом доме перед новыми членами конгресса США от Демпартии Байден забыл дату своего первого саммита с президентом России Владимиром Путиным и выступил с утверждением, что якобы знает российского лидера более 47 лет. При этом действующий глава Белого дома долго не мог вспомнить, когда именно он встречался с президентом РФ.

В ноябре 2024 года действующий президент США в ходе чествования игроков баскетбольного клуба NBA «Бостон Селтикс» в Белом доме забыл название команды. В начале он назвал команду несуществующим клубом «Боллс», а затем повернулся к стоящим позади него игрокам «Селтикс» и уточнил название клуба у них.