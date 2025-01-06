Вашингтон, 6 января, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден забыл дату своего первого саммита с президентом России Владимиром Путиным и выступил с утверждением, что якобы знает российского лидера более 47 лет.

ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин Вице-президент США Джозеф Байден и премьер-министр России Владимир Путин во время встречи в 2011 г.

«Я знаю Владимира Путина 47 лет», — рассказал он 5 января во время выступления в Белом доме перед новыми членами конгресса США от Демпартии.

При этом действующий глава Белого дома долго не мог вспомнить, когда именно он встречался с президентом РФ.

«Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, всё верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — отметил он.

Церемония инаугурации Байдена прошла 20 января 2021 года, а его единственная очная встреча с Путиным, когда он находился на посту главы государства, состоялась в июне того же года в Женеве. Перед этим лидеры России и США провели переговоры в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года действующий президент США в ходе чествования игроков баскетбольного клуба NBA «Бостон Селтикс» в Белом доме забыл название команды. Вначале он назвал команду несуществующим клубом «Боллс», а затем повернулся к стоящим позади него игрокам «Селтикс» и уточнил название клуба у них.

В феврале Байден на собрании Национальной ассоциации губернаторов перепутал президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также заявил, что прошёл с китайским лидером «более 17 тыс. миль» (27 тыс. км) по США и Китаю, после чего тот попросил его описать США одним словом, на что Байден ответил «возможности».

Байден является самым возрастным президентом в истории США, и за время своего нахождения на посту главы государства он неоднократно попадал в курьёзные ситуации. Глава Белого дома путал имена людей, события и различные названия, падал, здоровался с несуществующими людьми и т.п.