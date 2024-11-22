Вашингтон, 22 ноября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден во время чествования игроков клуба NBA «Бостон Селтикс» в Белом Доме забыл название команды.

JIM LO SCALZO/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

Сперва уходящий глава Белого дома назвал «Бостон» наименованием несуществующего клуба «Боллс». После этого обернулся к команде и уточнил её название. Его поведение высмеяли некоторые зрители.

«Я не знаю никого из этих ребят у меня за спиной. Чемпионы НБА 2024 года, «Боллс». Вы же «Селтикс», да? «Бостон Селтикс», — сказал Байден.

Президент США также пошутил, что не знает, как в Белом доме оказались баскетболисты.

«Они просто появились. Я не знаю, откуда они взялись», — сказал он.

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Игроки «Бостона» подарили Байдену именное джерси клуба под номером 46.

Как передавало ИА Регнум, ранее Байден в ходе выступления на собрании Национальной ассоциации губернаторов перепутал президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также уходящий президент США заявил о планах переброски гуманитарной помощи по воздуху Украине, добавив, что имел в виду сектор Газа. Очередная оговорка американского лидера прозвучала на встрече в Белом доме с премьер-министром Италии