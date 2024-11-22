Байден забыл название клуба НБА на церемонии чествования в Белом доме
Байден забыл название клуба НБА «Бостон Селтикс» на церемонии чествования
Вашингтон, 22 ноября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден во время чествования игроков клуба NBA «Бостон Селтикс» в Белом Доме забыл название команды.
Сперва уходящий глава Белого дома назвал «Бостон» наименованием несуществующего клуба «Боллс». После этого обернулся к команде и уточнил её название. Его поведение высмеяли некоторые зрители.
«Я не знаю никого из этих ребят у меня за спиной. Чемпионы НБА 2024 года, «Боллс». Вы же «Селтикс», да? «Бостон Селтикс», — сказал Байден.
Президент США также пошутил, что не знает, как в Белом доме оказались баскетболисты.
«Они просто появились. Я не знаю, откуда они взялись», — сказал он.
Игроки «Бостона» подарили Байдену именное джерси клуба под номером 46.
Как передавало ИА Регнум, ранее Байден в ходе выступления на собрании Национальной ассоциации губернаторов перепутал президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Также уходящий президент США заявил о планах переброски гуманитарной помощи по воздуху Украине, добавив, что имел в виду сектор Газа. Очередная оговорка американского лидера прозвучала на встрече в Белом доме с премьер-министром Италии