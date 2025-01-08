Киев, 8 января, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский решился идти на второй президентский срок. Об этом 8 января сообщило издание «Телеграф» со ссылкой на источники в окружении политика.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», — отмечается в материале.

При этом издание подчеркнуло, что шансы у Зеленского сократятся, если баллотироваться также решит экс-главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он, по информации «Телеграфа», пока не принял окончательное решение о своём политическом будущем.

Уточняется, что официального подтверждения или опровержения информации о решении Зеленского пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента Украины должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского на посту главы государства завершился 20 мая, однако дата выборов так и не была назначена. В Киеве объяснили это введённым на территории Украины военным положением.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) считает, что проведение в стране выборов президента может грозить потерей государства. По его словам, начало выборной кампании означает смерть единства.

Сам Зеленский в начале января отметил, что не принял окончательное решение о выдвижении на новый срок. Он дополнил, что будет баллотироваться, если «сделает больше, чем может».

Президент России Владимир Путин 16 декабря отметил, что в украинской конституции нет способа для продления полномочия президента, а ссылка на военное положение в стране в этом случае не имеет никакого значения. Киевский режим в полной мере демонстрирует признаки утраты государственности, добавил глава государства.