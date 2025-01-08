Киев, 8 января, 2025, 16:26 — ИА Регнум. В Киев прибыла американская делегация во главе с директором по вопросам Украины Совета национальной безопасности США Уинфилдом Свонтоном. Об этом 8 января сообщило министерство обороны Украины.

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«Одной из главных тем стало обсуждение результатов помощи США Украине в течение 2024 года и планирование взаимодействия команд министерств обороны в 2025 году», — указано на сайте ведомства.

В рамках обсуждений представители киевского режима обозначили усиление обороны вдоль линии соприкосновения, усиление защиты украинского неба и развитие оборонно-промышленного комплекса приоритетными целями на текущий год. Особое внимание также уделили дальнейшей помощи от США в части поставок конкретных видов вооружений и боеприпасов.

Уточняется, что визит состоялся в преддверии заседания группы западных стран на авиабазе Рамштайн, запланированного на 9 января.

Как передавало ИА Регнум, 9 января администрация действующего президента США Джо Байдена намерена объявить о масштабном заключительном пакете военной помощи Украине. Его сумма не раскрывается, но известно, что она не охватит все 4 млрд долларов, выделенных конгрессом на помощь Киеву.

30 декабря на сайте Пентагона был опубликован информационный бюллетень, в котором сообщалось, что после прихода к власти администрации Байдена на военную помощь киевскому режиму было потрачено около 66 млрд долларов.

В тот же день Байден заявил, что уже запущен процесс передачи Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет. Он добавил, что Киеву будет выделено почти 2,5 млрд долларов в качестве помощи в области безопасности.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не сможет изменить ход спецоперации, которую РФ начала 24 февраля 2022 года, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.