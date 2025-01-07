Вашингтон, 7 января, 2025, 22:46 — ИА Регнум. Масштабный заключительный пакет военной помощи Украине готовится объявить 9 января администрация действующего президента США Джозефа Байдена. Об этом 7 января сообщает агентство Associated Press.

Сергей Корсун ИА Регнум

Уточняется, что о крупном финальном пакете военной помощи для Киева объявит глава Пентагона Ллойд Остин в рамках своего визита в Германию, где запланирована встреча с около 50 странами-партнёрами, поддерживающими Украину.

Сумма пакета не называется, но как пояснили источники, она не охватит все 4 млрд долларов, выделенных Конгрессом на помощь Киеву. Как минимум 2 млрд долларов останется в распоряжении администрации избранного президент Дональда Трампа, на случай, если он посчитает необходимым поддержать Украину.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как пояснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, выделенные президентом США Байденом в конце декабря деньги на отправку вооружения Киеву не повлияют на ход боевых действий, так как нынешний пакет — это мизер по сравнению с тем, что Украине поставляли ранее.

30 декабря на сайте Пентагона был опубликован информационный бюллетень, в котором сообщалось, что после прихода к власти администрации Байдена на военную помощь киевскому режиму было потрачено около 66 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, которые в этом участвуют.