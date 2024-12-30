Вашингтон, 30 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Министерство обороны США находится «в процессе» передачи Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет. Об этом 30 декабря заявил президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

SHAWN THEW/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

Он добавил, что Киеву будет выделено почти $2,5 млрд.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти $2,5 млрд на помощь в сфере безопасности Украине», ― заявил американский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи объёмом $725 млн. ВСУ передадут очередную партию противопехотных мин, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155 мм и 105 мм, беспилотники и боеприпасы для борьбы с БПЛА. Также киевский режим получит от Белого дома противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и инструкторов.

В минобороны США 7 декабря заявили, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря сообщил, что более 30 стран направили Киеву финансовую помощь на сумму $350 млрд, из них на военные нужды — около $170 млрд. Он отметил, что особо активно Украине помогают США, Германия, Великобритания, Дания и Франция.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.