Минеральные Воды, Ставропольский край, 8 января, 2025, 11:14 — ИА Регнум. В Минеральных водах с поезда «Тында — Кисловодск» сняли 18 пассажиров с острой кишечной инфекцией. Об этом 8 января сообщил источник РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Уточняется, что в состоянии средней степени тяжести в больницу доставлены 12 детей. Взрослых пациентов разместили в санатории-профилактории «Минеральные Воды».

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области в конце декабря произошло массовое отравление в одной из точек общепита. В Рамонском районе в столовой, которая находится в распределительном центре сети «Пятёрочка», отравились 14 человек. Один из пострадавших попал в реанимацию, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Работу столовой приостановили.