Рамонь, Воронежская область, 31 декабря, 2024, 00:09 — ИА Регнум. В Рамонском районе Воронежской области 30 декабря произошло массовое отравление обедом в столовой. Всего пострадали 14 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

ИА Регнум Больница

Столовая находится в распределительном центре сети «Пятёрочка» на Промышленной улице, 1. После происшествия столовую закрыли, начата проверка.

«14 человек были доставлены в больницы, 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии с положительной динамикой», — пояснили в минздраве региона.

Проводятся лабораторные исследования, отбираются пробы.

Как сообщало ИА Регнум, девять младенцев в возрасте 10 и 11 месяцев попали в больницу с признаками отравления после новогоднего утренника в Екатеринбурге. Заболевшим лабораторно установлен диагноз — норовирусная инфекция второго типа.

В ходе расследования было установлено, что на праздник пришли мать с младенцем, которые за сутки до мероприятия обращались за медицинской помощью с такими же симптомами.

Выяснилось, что детей кормили блюдами из службы доставки готовой еды: запечённым картофелем, тарталетками с курицей, сэндвичами с индейкой и сыром, — что является недопустимым для детей раннего возраста.

20 декабря следователи начали проверку по факту массового отравления в одном из пригородных домов отдыха в курортной зоне Чернолучье Омской области. Отмечалось, что 12 отдыхающих госпитализировали 18 декабря, а на следующий день ещё 13 человек самостоятельно обратились в медучреждение с жалобами и симптомами отравления.