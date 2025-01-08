Москва, 8 января, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Вспыхнувший в ночь на 8 января пожар в центре Москвы на улице Прямикова полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пожар на улице Прямикова полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, люди в результате не пострадали.

Пожар ночью вспыхнул в бытовом городке: загорелись строительные бытовки. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Возгорание ликвидировали 40 пожарных, было задействовано 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара 50 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 января в Самаре сгорело общежитие. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Пожарные спасли 40 человек, включая пятерых детей. Из здания были эвакуированы 96 жильцов. Два человека погибли.