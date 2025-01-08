Пожар в центре Москвы, где горели строительные бытовки, потушили
Пожар в центре Москвы, где горели строительные бытовки, ликвидирован
Москва, 8 января, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Вспыхнувший в ночь на 8 января пожар в центре Москвы на улице Прямикова полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Пожар на улице Прямикова полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.
По данным МЧС, люди в результате не пострадали.
Пожар ночью вспыхнул в бытовом городке: загорелись строительные бытовки. Площадь пожара составила 50 кв. м.
Возгорание ликвидировали 40 пожарных, было задействовано 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара 50 кв. м.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 января в Самаре сгорело общежитие. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Пожарные спасли 40 человек, включая пятерых детей. Из здания были эвакуированы 96 жильцов. Два человека погибли.