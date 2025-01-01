Самара, 1 января, 2025, 07:57 — ИА Регнум. В МЧС Самарской области вечером 31 декабря поступило сообщение о пожаре в одной из квартир общежития в Промышленном районе Самары по переулку Костромской, 11.

МЧС Пожар в Самаре

В 23:12 пожарные выехали на место. В 02:00 пожар был ликвидирован на площади 30 кв. метров.

Огнеборцы спасли 40 человек, в том числе пять детей, эвакуировано 96 жильцов, из них 14 детей.

Не удалось спасти двоих — один из них 76-летний мужчина, личность второго погибшего устанавливается.

В тушении огня было задействовано 120 специалистов и 30 единиц техники.

Предварительная версия пожара — замыкание электропроводки.

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