Донецк, 8 января, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Военнослужащий штурмового отряда «Борз» мотострелковой бригады группировки российских войск «Юг» с позывным Катранг вывез на мотоцикле с поля боя в районе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) 12 раненых сослуживцев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были «тяжёлые» очень, вот на вот этом мотоцикле вывез. Остальные из них более-менее, ну, удалось всё-таки вывезти, всё хорошо, ни одного товарища не потерял, я всех вывез, всё обошлось хорошо», — процитировало его слова «РИА Новости».

Российский военный рассказал, что ещё в детстве научился водить мотоцикл и автомобиль, а потому сообщил командованию о своих хороших навыках вождения, что позволяет ему эвакуировать раненых на мотоцикле с передовой.

«Первый раз, когда я заезжал туда, получается, туда сам первый заезжал на мотоцикле, ещё никто не ездил, я заехал, я понимал уже, что сперва дорогу узнал, потом уже по этой тропе как-то старался. Да, были миномёты, летели — от «птиц» то же самое, также приходилось вдвоём, прямо вместе с больным убегать и уезжать по полям по огородам», — отметил штурмовик.

Катранг уточнил, что ему по рации дают задачу на эвакуацию, после чего он выдвигается на место по заранее выбранному маршруту, а по прибытии оказывает первую медпомощь и затем транспортирует раненых, что необходимо делать быстро. Кроме того, он доставляет на позиции ВС РФ боекомплект, воду и другие необходимые вещи.

«Больше всего мне запомнилось как мы едем с раненным бойцом и прямо возле меня прилетает миномёт — меня оглушает и начинаю терять сознание. С другой стороны, «птица» (FPV-дрон. — Прим. ред.) начинает заходить на меня. Хорошо ветер обдувал меня — я пришёл в себя и всё равно ушёл и от «птицы», не растерялся. И мотоцикл хорошо — не повредило — вот поэтому удалось мне уйти, конечно, вместе с раненым бойцом… он за меня держался хорошо», — рассказал военный.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января стало известно, что раненный в Курской области и записавший предсмертное видеообращение российский боец с позывным Ягуар выжил. Военный был ранен в районе Большого Солдатского, которое пытались оккупировать украинские боевики и получил осколочное проникающее ранение в плечо и осколочные ранения спины.

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин 6 января заявил ИА Регнум, что освобождение Курахова позволит армии России гнать украинские формирования дальше на открытую местность, где им будет тяжелее закрепиться. По словам эксперта, в Курахово противник лишился 80% личного состава — порядка 20 тыс. боевиков.