Ульяновская область, 30 января, 2015, 13:00 — ИА Регнум. Прокурор Ульяновской области внес законодательную инициативу, направленную на противодействие коррупции и «коррупционного семейного бизнеса» в сфере использования государственной собственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Сегодня, 30 января, прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин направил в региональное Законодательное Собрание законодательную инициативу, нацеленную на устранение коррупционных рисков при распоряжении государственной собственностью. Разработка этого законопроекта была обусловлена необходимостью усиления антикоррупционных мер в областных государственных унитарных предприятиях, госучреждениях и иных созданных областью организациях.

«Управление принадлежащими региону акциями, долями, паями в уставных (складочных) капиталах, паевых фондах организаций от имени Ульяновской области осуществляется через представителей — государственных гражданских служащих, назначенных на основании решения регионального правительства. При этом на сегодняшний день при принятии такого решения не учитываются обстоятельства, которые могли бы повлечь за собой возникновение конфликта интересов, — пояснил ИА REGNUM старший помощник областного прокурора Василий Зима. — Очевидно, что личная заинтересованность государственного гражданского служащего, влияя на надлежащее осуществление им своих полномочий, могла бы привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства».

В связи с этим, в целях предупреждения условий для коррупции прокурор Ульяновской области направил законопроект "О внесении изменения в статью 30 Закона Ульяновской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области». Его принятие, безусловно, повысит эффективность единой государственной системы профилактики коррупции на территории региона, будет являться мерой, направленной на снижение уровня криминализации общественных отношений, создаст условия для предотвращения формирования на базе государственных организаций и за счет бюджетных средств коррупционного «семейного бизнеса».